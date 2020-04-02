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Футбол

Коринтианс не станет приобретать Сидклея после окончания аренды

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сидклей

Бразильский защитник киевского “Динамо” Сидклей, который зимой на правах аренды перешел в “Коринтианс”, в декабре этого года скорей всего будет вынужден вернуться в киевское “Динамо”.

Как отмечает бразильская пресса, тренерский штаб “тимао” не доволен уровнем игры Сидклея, который принял участие лишь в четырех матчах команды. Учитывая паузу в чемпионате Бразилии, которая связанная с коронавирусом, будущее игрока в клубе под большим вопросом.

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Напомним, Сидклей перешел в “Коринтианс” на правах бесплатной аренды, но клуб взял на себя всю заработную плату футболиста. В составе “Динамо” за полтора года защитник провел чуть больше двадцати матчей.

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Тэги: ДинамоКоринтиансСидклей
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