Коринтианс не станет приобретать Сидклея после окончания аренды

Бразильский защитник киевского “Динамо” Сидклей, который зимой на правах аренды перешел в “Коринтианс”, в декабре этого года скорей всего будет вынужден вернуться в киевское “Динамо”.

Как отмечает бразильская пресса, тренерский штаб “тимао” не доволен уровнем игры Сидклея, который принял участие лишь в четырех матчах команды. Учитывая паузу в чемпионате Бразилии, которая связанная с коронавирусом, будущее игрока в клубе под большим вопросом.

Напомним, Сидклей перешел в “Коринтианс” на правах бесплатной аренды, но клуб взял на себя всю заработную плату футболиста. В составе “Динамо” за полтора года защитник провел чуть больше двадцати матчей.