Соболь нашел плюсы в переносе чемпионата Европы

Защитник сборной Украины Эдуард Соболь прокомментировал перенос чемпионата Европы по футболу, который вместо июня 2020 года, будет проведен в следующем году.

“Я думаю, что все ребята очень ждали финального турнира и очень хотели сыграть на Евро. Но в сложившейся ситуации, наверное, перенести чемпионат было правильным решением, чтобы быстрее остановить эту пандемию. Думаю, когда вирус отступит, у всех уже будут хорошие эмоции, и мы сможем снова думать о Евро”.

“Сейчас здоровье на первом месте, а перенос Евро, возможно, сделает нас в чем-то сильнее, и мы сможем добавить за год в некоторых компонентах, на которые укажут тренеры сборной. Но уже и сейчас можно сказать, что Андрей Шевченко провел большой объем работы, с ним команда достигла прогресса и выполнила главную задачу в отборочном цикле”.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса все футбольные и спортивные турниры были либо перенесены, либо досрочно завершены. По состоянию на 3 апреля, диагностировано более миллиона случаев заражения коронавирусом.