Зинченко тренируется с собаками на руках (ВИДЕО)

Футболист “Ман Сити” и сборной Украины Александр Зинченко на карантине не только играет в видеоигры. Сообщает сайт EURO.com.ua

Также он поддерживает форму благодаря тренажеру дома. А компанию Зинченко составили два французские бульдоги, которые побыли гантелями.

“Я, Луи и Мия желаем вам быть здоровыми и оставаться позитивными”, – подписал видео Александр.

