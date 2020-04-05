Ферран Торрес – приоритетная цель туринского Ювентуса

Несмотря на приостановление чемпионатов, туринский “Ювентус” продолжает активную работу с прицелом на следующий сезон.

Одним из первых новичков “Старой Синьоры” может стать полузащитник молодежной сборной Испании и “Валенсии” Ферран Торрес. Скауты “Ювентуса” уже давно следят за молодым талантом левантийского клуба и готовы включится в переговорный процесс.

Как сообщает Football Italia, учитывая высокую стоимость футболиста, туринский гранд намерен помимо денежной компенсации, часть суммы оплатить правами на одного из двух игроков, в “Валенсию” может отправится либо Даниэле Ругани, либо Маттиа Де Шильо.

Контракт Феррана Торреса истекает через год, клаусула полузащитника составляет 100 миллионов евро.