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Футбол

Ферран Торрес – приоритетная цель туринского Ювентуса

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ферран Торрес

Несмотря на приостановление чемпионатов, туринский “Ювентус” продолжает активную работу с прицелом на следующий сезон.

Одним из первых новичков “Старой Синьоры” может стать полузащитник молодежной сборной Испании и “Валенсии” Ферран Торрес. Скауты “Ювентуса” уже давно следят за молодым талантом левантийского клуба и готовы включится в переговорный процесс.

Как сообщает Football Italia, учитывая высокую стоимость футболиста, туринский гранд намерен помимо денежной компенсации, часть суммы оплатить правами на одного из двух игроков, в “Валенсию” может отправится либо Даниэле Ругани, либо Маттиа Де Шильо.

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Контракт Феррана Торреса истекает через год, клаусула полузащитника составляет 100 миллионов евро.

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Тэги: ВаленсияФерран ТорресЮвентус
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