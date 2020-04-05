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Футбол

Звезда дортмундской Боруссии может продолжить карьеру в Роме

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марио Гётце

Бывший лидер сборной Германии и дортмундской “Боруссии” Марио Гётце все ближе к переезду в чемпионат Италии.

Помимо интереса к игроку со стороны “Милана” и “Интера”, о чем сообщалось ранее, также заполучить в свои ряды планирует римская “Рома”. По информации  Football Italia на днях состоялись переговоры агентов игрока со спортивным директором “Ромы” Джанлукой Петраки, стороны обсудили условия возможного сотрудничества.

Напомним, контракт Марио Гётце с “Боруссией” истекает этим летом, после чего игроку будет предоставлен статус свободного агента. Сообщается, что на игрока уже выходили представители клубов Катара и МЛС, но игрок отклонил эти варианты.

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Тэги: Боруссия ДортмундМарио ГётцеРома
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