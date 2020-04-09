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Футбол

Смалийчук дал совет Тайсону, как сбежать из Шахтера

Андрей ОгородникНет комментариев
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Смалийчук

Известный украинский агент Олег Смалийчук, рассказал о лазейках, которые могут помочь игрокам досрочно прекратить свое сотрудничество с клубами.

Как один из примеров, бывший вице-президент “Карпат” привел лидера “Шахтера” Тайсона, который последние несколько лет пытается безуспешно вернуться в чемпионат Бразилии.

«Некоторые немецкие и швейцарские клубы в одностороннем порядке разорвали соглашения с футболистами. Очевидно, имели основания, потому что, подписывая соглашения, грамотно сформулировали условия форс-мажора. Но ситуацией с коронавирусом могут воспользоваться не только боссы клубов, но и футболисты. Если условный Тайсон или Коутиньо не захочет играть за свой клуб, то также в одностороннем порядке попытается разорвать соглашение, чтобы перейти в другую команду».

Напомним, по предварительным прогнозам, карантин связанный с коронавирусом продлиться, как минимум до начала следующего месяца.

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Тэги: коронавирусОлег СмалийчукТайсон
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