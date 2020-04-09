Четверг, 9 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСтало известно, где могут доиграть чемпионат Испании
Футбол

Стало известно, где могут доиграть чемпионат Испании

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено

Руководители испанского футбола, несмотря на пик коронавируса в стране, не оставляют попыток завершить сезон в местном футболе.

По информации авторитетного испанского издания Marca, одним из вариантов решения проблемы является проведение матчей на Канарских островах. Сообщается, что эту идею предложили руководителям Примеры и Сегунды отельеры Канар. В силе своего географического расположения, матчи можно будет провести в полной изоляции.

Ещё одним доводом для проведения матчей на Канарах стало большое количество отелей, которых на островах насчитывается 42, что позволит принять все команды двух дивизионов Испании.

загрузка...
Тэги: карантинкоронавирусПримераСегунда
Написать комментарий

Добавить комментарий

два × 3 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Сергей Сидорчук
Сидорчук назвал тройку главных талантов Динамо по его мнению

Смалийчук
Смалийчук дал совет Тайсону, как сбежать из Шахтера

Александр Филиппов
Между лидером Десны и руководством клуба назревает конфликт

Ребров проводит тренировки “Ференцвароша” на карантине

Жан-Клер Тодибо
Шальке рассчитывает продлить аренду защитника Барселоны

Закрыть