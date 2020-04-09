Стало известно, где могут доиграть чемпионат Испании

Руководители испанского футбола, несмотря на пик коронавируса в стране, не оставляют попыток завершить сезон в местном футболе.

По информации авторитетного испанского издания Marca, одним из вариантов решения проблемы является проведение матчей на Канарских островах. Сообщается, что эту идею предложили руководителям Примеры и Сегунды отельеры Канар. В силе своего географического расположения, матчи можно будет провести в полной изоляции.

Ещё одним доводом для проведения матчей на Канарах стало большое количество отелей, которых на островах насчитывается 42, что позволит принять все команды двух дивизионов Испании.