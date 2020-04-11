Худжамов жестко высказался о своем отношении к России

Экс-вратарь “Мариуполя” Рустам Худжамов, который всегда проявлял свою активную, гражданскую позицию, рассказал о своем отношении к России.

Несмотря на долгое пребывание в составе “Шахтера” и “Мариуполя”, известнейший футболист не пытает чувств к стране агрессору, в отличии от многих местных футболистов.

Идем дружить с Россией, да? Для чего дружить с тем, кто поубивал много украинцев? Не только сейчас, а с 1917-го по 1990-й. Самое действенное с такими людьми – оставить их и не трогать.

В начале 2014-го вышел гулять с малым по Донецку. Возле нас какая-то пожилая женщина говорила по телефону. Спрашивала: «Ты видела выступления Путина, где он говорил, что не кинет Донецк? Я готова была расцеловать телевизор». Думаю, она там осталась. Интересно, понравилось ли ей все, что произошло. Не думаю

Напомним, между Украиной и Россией вот уже шесть лет, как идут военные действия.