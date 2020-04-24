Анкарагюджу пытается продлить аренду игрока Динамо

Ненужный киевскому “Динамо” Жерсон Родригеш, который зимой на правах аренды перешел в турецкий “Анкарагюджу” своей игрой убедил боссов турецкого клуба в целесообразности продления с ним соглашения.

Как сообщает Ajansspor, президент “Анкарагюджу” Фатих Мерт недавно общался с владельцем “Динамо” Игорем Суркисом на тему возможного продления аренды игрока. Пока все находится на предварительной стадии, но помимо клуба, в сделке заинтересован и сам футболист, что увеличивает вероятность успешного завершения переговоров.

Напомним, в семи матчах за “Анкарагюджу” Жерсон Родригеш забил три гола и сделал две результативные передачи. “Динамо” оценивает футболиста в пять миллионов евро.

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