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Футбол

Анкарагюджу пытается продлить аренду игрока Динамо

Андрей ОгородникНет комментариев
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Жерсон Родригеш

Ненужный киевскому “Динамо” Жерсон Родригеш, который зимой на правах аренды перешел в турецкий “Анкарагюджу” своей игрой убедил боссов турецкого клуба в целесообразности продления с ним соглашения.

Как сообщает Ajansspor, президент “Анкарагюджу” Фатих Мерт недавно общался с владельцем “Динамо” Игорем Суркисом на тему возможного продления аренды игрока. Пока все находится на предварительной стадии, но помимо клуба, в сделке заинтересован и сам футболист, что увеличивает вероятность успешного завершения переговоров.

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Напомним, в семи матчах за “Анкарагюджу” Жерсон Родригеш забил три гола и сделал две результативные передачи. “Динамо” оценивает футболиста в пять миллионов евро.

Про сорт здесь.

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Тэги: АнкарагюджуДинамоЖерсон Родригеш
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