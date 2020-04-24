Марко Девич завершает карьеру футболиста

Один из самых ярких футболистов в истории чемпионата Украины Марко Девич в скором времени повесит бутсы на гвоздь.

Пор словам бывшего форварда “Волыни”, “Металлиста” и “Шахтера”, а также сборной Украины, он сейчас является свободным агентом, причем в его планы не входят поиски нового клуба.

«Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с «Сабахом» истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов. Про сорт здесь.

Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе – успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.

Напомним, в составе “Металлиста” Марко Девич забил 98 голов и сделал 36 результативных передач. Также он забил семь голов в составе сборной Украины. Последние годы он играл за границей, в России, Лихтенштейне, Азербайджане, Сербии.