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Марко Девич завершает карьеру футболиста

Андрей ОгородникНет комментариев
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Марко Девич

Один из самых ярких футболистов в истории чемпионата Украины Марко Девич в скором времени повесит бутсы на гвоздь.

Пор словам бывшего форварда “Волыни”, “Металлиста” и “Шахтера”, а также сборной Украины, он сейчас является свободным агентом, причем в его планы не входят поиски нового клуба.

«Скажу откровенно: буду заканчивать с футболом, ведь контракт с «Сабахом» истек. Больше не вижу себя среди профессиональных футболистов.

Про сорт здесь.

Что касается прощального матча, то хотел бы провести его в Харькове, но, наверное, его не будет. Пожалуй, прощальный матч не важен, ведь я много сделал в футболе – успел порадовать зрителей, особенно в Харькове.

Напомним, в составе “Металлиста” Марко Девич забил 98 голов и сделал 36 результативных передач. Также он забил семь голов в составе сборной Украины. Последние годы он играл за границей, в России, Лихтенштейне, Азербайджане, Сербии.

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Тэги: главноеМарко ДевичМеталлист
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