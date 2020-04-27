Демяненко оценил уровень футбола в Словакии

Бывший тренер киевского “Динамо” Анатолий Демяненко оценил уровень чемпионата Словакии, где он работал последние три месяца.

Возглавив местную “Нитру” зимой, спустя четыре тура местного чемпионата тренер подал в отставку. Одной из причин стал невысокий уровень футбола, по мнению тренера.

У нас уровень, конечно же, выше. Думал, что в Словакии он тоже повыше, потому и решился на эту командировку. Но есть много вопросов. Для себя получил опыт, посмотрел Про сорт здесь.

Напомним, из четырех матчей “Нитра” под руководством Демяненко выиграла один матч и трижды проиграла.