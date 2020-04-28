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Черноморец может не доиграть сезон

Андрей ОгородникНет комментариев
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Арена Черноморец

Серьезные проблемы намечаются в одесском “Черноморце”.

По информации Odessa.online, уход Остапа Маркевича их одесского клуба не случаен и связан в первую очередь с тяжелым финансовым состоянием клуба, которое ещё больше усугубилось в связи с карантином.

Сообщается, что если чемпионат среди команд Первой лиги не возобновиться к началу лета, существует высокая вероятность, что на вторую половину сезона команда может не выйти, досрочно прекратив свои выступления.

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Напомним, ранее сообщалось, что последний раз футболисты “Черноморца” получали заработную плату в январе. Также в клубе рассматривали возможность расформирования второй команды клуба “Черноморец-2”, который играл во Второй лиге.

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Тэги: главноеПервая лигафинансыЧерноморец
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