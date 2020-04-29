Фернандинью – об уходе из “Шахтера”

Опорник “Манчестер Сити” Фернандиньо вспоминает годы выступлений в Украине. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Это была совершенно другая страна, другая культура, другая погода. Все было по-другому. Меня поддерживали товарищи по команде, тренер, но я также был открыт для обучения и развития. Я всегда был таким, и я думаю, что это помогло, потому что я обращал внимание на все детали, ghj которые говорил тренер, а потом попытался воплощать их на тренировках и в играх. За восемь лет мы проделали большую работу. У меня появилось много друзей. Когда я вспоминаю это время, я счастлив, мы выиграли много трофеев. Мы победили в Кубке УЕФА и играли в четвертьфинале Лиги чемпионов. Я многому научился в “Шахтере” и всегда буду благодарен клубу.

Все вещи в моей жизни происходили в нужный момент. До перехода в “Ман Сити” было несколько предложений от других команд, но они не поступали мне непосредственно. Они приходили в клуб, но “Шахтер” никогда не показывал желания со мной расстаться. В конце концов я сказал, что выполнил свою работу в клубе и пришло время делать следующий шаг. В “Шахтере” согласились принять предложение “Ман Сити”. Я думаю, это было хорошее решение для всех”, – говорит бразилец.

Напомним, “Шахтер” продал Фернандиньо в 2013 году за 30 млн евро.