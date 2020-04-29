Рома летом попытается приобрести Исмаили

Один из лидеров донецкого “Шахтера” Исмаили ближайшим летом может оказаться в чемпионате Италии.

По информации Corriere dello Sport, главный тренер римской “Ромы” Паулу Фонсека не теряет надежд заполучить 30-летнего защитника в свои ряды. Ранее уже сообщалось, что португальский тренер просил руководство “Ромы” приобрести Исмаили прошлым летом и этой зимой, но без особого успеха.

Отметим, в нынешнем сезоне бразильский защитник провел в составе донецкого “Шахтера” 30 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач. Его контракт заканчивается через три года.