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Рома летом попытается приобрести Исмаили

Андрей ОгородникНет комментариев
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Исмаили

Один из лидеров донецкого “Шахтера” Исмаили ближайшим летом может оказаться в чемпионате Италии.

По информации Corriere dello Sport, главный тренер римской “Ромы” Паулу Фонсека не теряет надежд заполучить 30-летнего защитника в свои ряды. Ранее уже сообщалось, что португальский тренер просил руководство “Ромы” приобрести Исмаили прошлым летом и этой зимой, но без особого успеха.

Отметим, в нынешнем сезоне бразильский защитник провел в составе донецкого “Шахтера” 30 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач. Его контракт заканчивается через три года.

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Тэги: ИсмаилиРомаШахтер
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