Ветеран “Мариуполя”: В “Шахтер” меня не возвращал Фонсека

Нападающий “Мариуполя” Руслан Фомин вспомнил свой недавний вояж в “Шахтер”. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Зимой 2018 года вы вернулись в “Шахтер” и не сыграли там ни минуты. Паулу Фонсека как-то объяснял, что это было, зачем тебя трогали вас?

– Я узнал это совершенно спонтанно. Был на сборах зимой в Турции с “Мариуполем”, мне позвонил агент Вадим Шаблий, говорит: “Собирай вещи, ты едешь в “Шахтер”. С одной стороны, я обрадовался, но с другой – загрустил, потому что набрал тогда хорошую форму, отлично чувствовал себя в коллективе на тот момент, у нас была хорошая команда. Мы шли хорошо в таблице. Я собрал вещи, приехал в Киев, встретился с Шаблием. Он сказал, что меня хочет видеть Фонсека в Шахтере, что я буду конкурировать с Густаво Бланко-Лещуком. Факундо Феррейра – основной нападающий, а мы должны были бороться за место его дублера, выходы на замену. Я думаю: “В принципе, шансы неплохие, потому что раз Бланко-Лещук мало играл, то значит, им и были не особенно довольны”. Поэтому думал, что будет шанс себя проявить.

После того, как я приехал в ОАЭ на сборы, меня позвал поговорить Фонсека. Сказал: “Я тебя раньше не знал. Не обещаю, что ты будешь играть здесь. Но ты работай, тренируйся, меня все устраивает, все нравится”. Я, в принципе, понял после этих слов, что здесь какие-то течения такие… Скорее всего, меня не Фонсека принимал, понравился я ему.

– Возможно, это был Вадим Шаблий? Сейчас вообще говорят о том, что он управляет украинскими клубами, учитывая, сколько его клиентов в каждой команде.

– Я не думаю, что он может руководить донецким “Шахтером”. Конечно, это не Вадим. Нужно брать гораздо выше. Но для меня этот переход… После этого разговора я понимал, что у меня даже шансов попасть в заявку мало. Так и оказалось. Надеялся, хотя бы в каких-то встречах попадать в 18, что он даст мне возможность сыграть хотя бы для уверенности в коллективе. Чтобы я с ребятами чувствовал друг друга, думал, что хотя бы на 10 минут даст выйти. Но этого не произошло. Я уже ждал до лета, когда закончится контракт, и думал, где буду играть дальше, – говорит Фомин.

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