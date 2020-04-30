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Футбол

Барселона и Манчестер Сити готовят обмен

Андрей ОгородникНет комментариев
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Нелсон Семеду

Гранды испанского и английского футбола в ближайшее время могут обменяться своими игроками.

По информации Sport.es, новичком “горожан” в скором времени может стать защитник “Барселоны” Нелсон Семеду, который не оправдал возложенные на него надежды. В качестве компенсации клуб с Манчестера отправит в Каталонию своего защитника Жоау Канселу с небольшой доплатой.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Семеду 21 матч в составе “Барселоны” и три результативных передачи, Жоау Канселу принял участие лишь в 11 поединках.

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Тэги: БарселонаЖоау КанселуМСНелсон Семеду
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