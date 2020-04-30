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Футбол

Фонсека сказал, почему сменил “Шахтер” на “Рому”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Наставник “Ромы” Паулу Фонсека рассказал, когда у него возникло желание возглавить “волков”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мне всегда нравилась “Рома” как клуб. Должен признаться, что именно тогда, когда я играл на “Стадио Олимпико” вместе с “Шахтером”, именно в тот момент я понял, что хотел бы тренировать “Рому”. С этими болельщиками, с этим стадионом, в этом фантастическом городе.

В тот момент я почувствовал огромное желание стать тренером “Ромы”, – признался португалец.

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Напомним, в феврале 2018 года “Шахтер” проиграл “Роме” в 1/8 финала по сумме двух матчей (2:1, 0:1).

Источник: sportanalytic.com
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