Фонсека сказал, почему сменил “Шахтер” на “Рому”

Наставник “Ромы” Паулу Фонсека рассказал, когда у него возникло желание возглавить “волков”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Мне всегда нравилась “Рома” как клуб. Должен признаться, что именно тогда, когда я играл на “Стадио Олимпико” вместе с “Шахтером”, именно в тот момент я понял, что хотел бы тренировать “Рому”. С этими болельщиками, с этим стадионом, в этом фантастическом городе.

В тот момент я почувствовал огромное желание стать тренером “Ромы”, – признался португалец.

Напомним, в феврале 2018 года “Шахтер” проиграл “Роме” в 1/8 финала по сумме двух матчей (2:1, 0:1).