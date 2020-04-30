Супряга не уверен вернется ли в Динамо

Один из самых перспективных украинских нападающих Владислав Супряга оценил вероятность своего возвращения в киевское “Динамо”.

Забив в нынешнем сезоне девять голов за СК “Днепр-1”, где выступает на правах аренды, тем не менее, пока речи о возвращении в киевский клуб нет, о чем сообщил игрок.

Пока что никто ничего мне не говорил на этот счет. Думаю, когда подойдет пора, тогда и будет ясно

Напомним, в весеннем противостоянии СК “Днепр-1” и “Динамо” на счету Супряги три гола в ворота киевского клуба.