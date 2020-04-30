Четверг, 30 апреля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболСупряга не уверен вернется ли в Динамо
Футбол

Супряга не уверен вернется ли в Динамо

Андрей Огородник1 коммент
Добавлено
Владислав Супряга

Один из самых перспективных украинских нападающих Владислав Супряга оценил вероятность своего возвращения в киевское “Динамо”.

Забив в нынешнем сезоне девять голов за СК “Днепр-1”, где выступает на правах аренды, тем не менее, пока речи о возвращении в киевский клуб нет, о чем сообщил игрок.

Пока что никто ничего мне не говорил на этот счет. Думаю, когда подойдет пора, тогда и будет ясно

Напомним, в весеннем противостоянии СК “Днепр-1” и “Динамо” на счету Супряги три гола в ворота киевского клуба.

загрузка...
Тэги: Владислав СупрягаДинамоСК Днепр-1
Показать 1 комментарий

1 комментарий

Добавить комментарий

5 − 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Нелсон Семеду
Барселона и Манчестер Сити готовят обмен

Анссумане Фати
Боруссия Д определилась с заменой Санчо

Григорий Козловский
Козловский рассказал с какой целью создает лучшую футбольную академию Украины

В УАФ хотят завершить сезон до августа

Фонсека сказал, почему сменил “Шахтер” на “Рому”

Закрыть