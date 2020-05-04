Интер в случае продажи Мартинеса купит Погба

Миланский “Интер” ещё не успев продать своего лидера Лаутаро Мартинеса в каталонскую “Барселону”, о чем СМИ вещают уже не первую неделю, уже начал искать способа, как потратить вырученные от трансфера деньги.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, новичком “нерадзурри” может стать полузащитник сборной Франции и английского “Манчестер Юнайтед” Поль Погба, на которого, к слову, также претендует мадридский “Реал”. Инициатором приглашения Погба выступает Антонио Конте, под руководством которого Погба работал в туринским “Ювентусе”.

Напомним, “МЮ” желает заполучить за Поля Погба от 80 до 100 миллионов евро, “Интер” оценивает Лаутаро Мартинеса в 111 миллионов евро.