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Интер в случае продажи Мартинеса купит Погба

Андрей ОгородникНет комментариев
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Поль Погба

Миланский “Интер” ещё не успев продать своего лидера Лаутаро Мартинеса в каталонскую “Барселону”, о чем СМИ вещают уже не первую неделю, уже начал искать способа, как потратить вырученные от трансфера деньги.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, новичком “нерадзурри” может стать полузащитник сборной Франции и английского “Манчестер Юнайтед” Поль Погба, на которого, к слову, также претендует мадридский “Реал”. Инициатором приглашения Погба выступает Антонио Конте, под руководством которого Погба работал в туринским “Ювентусе”.

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Напомним, “МЮ” желает заполучить за Поля Погба от 80 до 100 миллионов евро, “Интер” оценивает Лаутаро Мартинеса в 111 миллионов евро.

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Тэги: ИнтерМЮПоль Погба
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