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Футбол

Кополовец жестко проехался по семейству Шуфричей

Евгений НикитюкНет комментариев
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Спортивный директор “Миная” Михаил Кополовец обвинил семью Шуфричей в уничтожении футбола на Закарпатье. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Они наделали на Закарпатье много разной х*ные. С футболистами, контрактами во главе с Грозным. Один подписывал пятерых футболистов, куча комбинаций, если честно. Они убили футбол на Закарпатье.

Подписывали кучу сербов, хорватов, балканцев. Их не интересовал закарпатский футбол. Они обанкротились команду, были в больших долгах. Клуб обанкротился, убили футбол”, – сказал Кополовец в интервью ютуб-канала “Бомбардир”.

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Напомним, в 2017 году ФК “Говрела” официально было признано банкротом.

Источник: sportanalytic.com
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