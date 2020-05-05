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Футбол

Известный агент разгромил трансфер украинца в “Динамо-Брест”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Футбольный агент Дмитрий Селюк раскритиковал украинского защитника “Динамо-Бреста” Евгения Хачериди. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Возьмем Брест, который подписал Хачериди. Что мы видим? Сидел в запасе, провел пару матчей, получил пять матчей дисквалификации. Хотя толчок судьи – это, на всякий случай, минимум шесть месяцев дисквалификации. Ну хорошо .

Суть в том, что надо смотреть, кого берешь. Подписывать игрока не для того, чтобы он сидел, а ты платил зарплату. Нужно приглашать качественных футболистов, но недорогих. Воспитывать, продавать, зарабатывать. Вместе с ними будет расти белорусская молодежь” – считает Селюк.

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Добавим, Хачериди перешел в белорусский клуб зимой 2019 года. Его контракт с чемпионами Беларуси рассчитан до конца 2021 года.

Источник: sportanalytic.com
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