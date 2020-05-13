Среда, 13 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболКремень может не доиграть сезон в Первой лиге
Футбол

Кремень может не доиграть сезон в Первой лиге

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
Кремень

Кременчуцкий “Кремень”, который выступает в Первой лиге чемпионата Украины по футболу, может досрочно завершить свои выступления во втором по силе дивизионе чемпионата Украины.

Как сообщает UA-Футбол, клуб с Полтавской области в последнее время испытывает большие финансовые проблемы, которые ещё больше осложнились в связи с карантином. Мало того, что “Кремень” не имеет возможности регулярно проверять своих игроков на COVID-19, так, к тому же стоит вопрос о досрочном снятии команды с турнира.

Читайте также:  Мандзюк озвучил сумму премии, которые давали игрокам Днепра за очки в матчах с грандами

Отметим, “Кремень” не единственный клуб, который выступает против возобновления чемпионата Украины. Ранее сообщалось, что сезон может не доиграть “Черноморец”. Против завершения сезона и “Миная”, в составе которого был обнаружен случай коронавируса.

загрузка...
Тэги: КременьПервая лигафинансы
Написать комментарий

Добавить комментарий

5 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
УЕФА сделал официальное заявление по делу с допингом Беседина

Экс-игрок сборной Украины: “Шахтер” больше всего выиграет от тяжелого графика

Эксперт: Клубы УПЛ не договорятся между собой

Франков: Как может нравиться футбол этого “Динамо”?

Президент “Днепра-1” сказал, имеет ли команда право играть в Лиге Европы

Закрыть