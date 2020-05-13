Кремень может не доиграть сезон в Первой лиге

Кременчуцкий “Кремень”, который выступает в Первой лиге чемпионата Украины по футболу, может досрочно завершить свои выступления во втором по силе дивизионе чемпионата Украины.

Как сообщает UA-Футбол, клуб с Полтавской области в последнее время испытывает большие финансовые проблемы, которые ещё больше осложнились в связи с карантином. Мало того, что “Кремень” не имеет возможности регулярно проверять своих игроков на COVID-19, так, к тому же стоит вопрос о досрочном снятии команды с турнира.

Отметим, “Кремень” не единственный клуб, который выступает против возобновления чемпионата Украины. Ранее сообщалось, что сезон может не доиграть “Черноморец”. Против завершения сезона и “Миная”, в составе которого был обнаружен случай коронавируса.