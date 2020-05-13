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Футбол

Заря зимой была близка к трансферу Никиты Шевченко

Андрей ОгородникНет комментариев
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Никита Шевченко

Луганская “Заря” во время зимнего трансферного окна была близка к тому, чтобы отличиться ещё одной успешной сделкой на трансферном рынке.

По словам бывшего генерального директора клуба Сергея Рафаилова, “Заря” имела предложение по своему вратарю Никите Шевченко, но из-за травмы последнего сделка не состоялась.

В зимнее трансферное окно, чтобы клуб существовал, нам нужно было продать одного футболиста. Мы подумали, решили, что это Никита Шевченко. Даже был клуб, который был готов его приобрести. Но случилось несчастье – он получил травму на сборах в Турции. Естественно, трансфер сорвался.

Напомним, одной из версия, почему Рафаилов покинул клуб, являлась слабая трансферная деятельность клуба в последнее время.

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Тэги: ЗаряНикита ШевченкоСергей Рафаилов
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