Чемпион Бельгии завершили досрочно. Четыре украинца среди призеров

По примеру чемпионата Франции, где футбольный сезон завершили досрочно, не стали доигрывать местный чемпионат также и в Бельгии.

Как сообщает официальный сайт бельгийской лиги, в ходе видеоконференции были принято решение завершить сезон досрочно. Лидера местного чемпионата – “Брюгге”, в составе которого выступает Эдуард Соболь, признали чемпионом. “Гент”, который шел вторым и за который играют Роман Яремчук, Игорь Пластун и “Роман Безус признали вице-чемпионом страны. Обе команды стартуют в Лиге Чемпионов.

Единственный матч, который все ещё может состояться, это финальный поединок за Кубок страны между “Брюгге” и “Антверпеном”.