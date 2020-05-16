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Футбол

Чемпион Бельгии завершили досрочно. Четыре украинца среди призеров

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Яремчук

По примеру чемпионата Франции, где футбольный сезон завершили досрочно, не стали доигрывать местный чемпионат также и в Бельгии.

Как сообщает официальный сайт бельгийской лиги, в ходе видеоконференции были принято решение завершить сезон досрочно. Лидера местного чемпионата – “Брюгге”, в составе которого выступает Эдуард Соболь, признали чемпионом. “Гент”, который шел вторым и за который играют Роман Яремчук, Игорь Пластун и “Роман Безус признали вице-чемпионом страны. Обе команды стартуют в Лиге Чемпионов.

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Единственный матч, который все ещё может состояться, это финальный поединок за Кубок страны между “Брюгге” и “Антверпеном”.

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Тэги: Роман БезусРоман ЯремчукЧемпионат Бельгии
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