Экс-легионер “Динамо”: Я отказался от трансфера в “Валенсию”

Бывший защитник “Динамо” Данило Силва рассказал, что в свое время мог перейти в “Валенсию”. Сообщает сайт EURO.com.ua

По его словам, в 2013 году у него был ряд предложений от итальянских и испанских клубов, наиболее привлекательной из которых была от “летучих мышей”.

Впрочем, бразилец отказался от трансфера в “Валенсию”, поскольку его все устроило в “Динамо”.

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Добавим, Силва защищал цвета киевского клуба с 2010 по 2017 год.