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Футбол

Президент ПФЛ: Если в каком-то клубе обнаружат коронавирус – вся команда уйдет на карантин

Евгений НикитюкНет комментариев
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Президент ПФЛ Сергей Макаров рассказал, как клубы Первой и Второй лиги будут действовать если у кого-то из игроков будет обнаружен коронавирус. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Возможна такая ситуация, когда мы начнем соревнования, а в каком-то клубе будут выявлены случаи заражения коронавирусом. Что делать в такой ситуации? Как сообщил Андрей Павелко, согласно распоряжению Министерства здравоохранения в такой ситуации вся команда идет на карантин.

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Если эта команда перед этим проводила матчи, значит, две команды уходят на карантин. Это официальная позиция Министерства здравоохранения”, – сказал Макаров.

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Добавим, среди клубов Первой лиги до сих пор нет консенсуса относительно формата доигрывания нынешнего чемпионата. УПЛ должна рестартувати 30 мая.

Источник: sportanalytic.com
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