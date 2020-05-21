Ривалдо сравнил Холанда с Роналдо

Экс-футболист каталонской «Барселоны» и сборной Бразилии Ривалдо считает, что форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд чем-то напоминает ему Роналдо.

По словам бразильца, у норвежца есть характер, он играет без страха и выглядит очень спокойно на поле, поэтому он футболист мирового уровня, но ему еще есть чему учиться.

«Некоторые люди уже сравнивают стиль Холанда с Роналдо, и, возможно, у Холанда есть некоторые сходства, поскольку он быстр, бесстрашен и много забивает. Но еще слишком рано думать о том, что он станет преемником Роналдо», – приводит слова Ривалдо BetFair.

Также он добавил, что у Эрлинга есть нужные качества, чтобы хотя бы приблизиться к бразильцу.