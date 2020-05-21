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Футбол

Стали известны имена команд, которые голосовали за доигровку сезона в Первой лиге

Андрей ОгородникНет комментариев
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Ингулец

Решение большинства клубов Первой лиги не доигрывать сезон во втором по статусе дивизионе страны обещает перерасти в крупнейший скандал.

Как уже было сказано выше, восемь команд выступило против продолжения сезона в Первой лиги, в то время, как шесть проголосовали за завершение сезона в привычном формате. По информации Футбол NEWS, за классический формат проголосовали «Агробизнес», «Ингулец», «Рух», «Оболонь-Бровар», «Металлист-1925» и «Черкащина».

Отметим, что вторая “Волынь” и третий “Минай” голосовали против возобновления сезона, что может позволить клубам повысится в классе.

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Тэги: ИнгулецкарантинПФЛ
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