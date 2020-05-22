“Заря” неожиданно согласилась играть все матчи в Киеве

Телеграм-канал “Шах и Шах” утверждает, что луганская “Заря” вроде бы дала согласие на проведение своих домашних матчей УПЛ в Киеве. Сообщает сайт EURO.com.ua

Там утверждают, что теперь открыт путь для доигрывания матчей первой шестерки в столице Украины, но как же “Александрия”?

Стоит добавить, что данный телеграм-канал ведут заместитель главного редактора журнала “Футбол” Андрей Шахов и его сын, работник “Динамо”-ТВ, Андрей Шахов-младший.

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