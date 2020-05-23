Бавария включается в борьбу за Санчо

Достаточно звездную линию атаки собирается создать мюнхенская “Бавария”.

Помимо Лероя Сане переговоры по которому с “Манчестер Сити” находятся в активной стадии, немецкий гранд планирует заполучить в свои ряды одного из самых востребованных игроков чемпионата Германии Джейдона Санчо.

По информации ESPN, мюнхенский гранд пытался договорится по игроку дортмундской “Боруссии” ещё перед началом карантина, но безуспешно. Тем не менее, боссы “Баварии” не теряют надежд и планируют в ближайшее время возобновить переговорный процесс.

Ранее сообщалось, что фаворитами в борьбе за Джейдона Санчо являются “Ливерпуль” и “Манчестер Юнайтед”.