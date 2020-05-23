Челси попытается подписать Коутиньо

Полузащитник каталонской “Барселоны” Фелипе Коутиньо может в скором времени вернутся в чемпионат Англии, где блистал в составе “Ливерпуля”.

По информации Mundo Deportivo, после того, как мюнхенская “Бавария”, где игрок выступал на правах аренды, отказалась активировать опцию выкупа игрока, шансы заполучить бразильца в свой состав получил лондонский “Челси”. В планах “аристократов” начать переговоры по игроку уже в ближайшее время.

Отметим, ранее сообщалось, что “Барселона” сообщила о готовности продать игрока, при условии соответствующего предложения. Среди претендентов на футболиста также называли “Лестер” и “Манчестер Юнайтед”.