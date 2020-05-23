Клец близок к возвращению в состав Карпат

Один из лидеров львовских “Карпат” Дмитрий Клец в скором времени может вернуться в состав своего клуба.

По информации Футбол NEWS, молодой полузащитник на днях перенес операцию на руке. На восстановление футболиста понадобится около недели, что позволит ему выйти на футбольное поле уже в ближайшем матче чемпионата Украины против “Мариуполя”.

В нынешнем сезоне Дмитрий Клец является ключевым игроком львовских “Карпат”, на счету игрока 22 матча в чемпионате Украины. результативными действиями футболист не отличался.