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Футбол

Клубы второй половины турнирной таблицы АПЛ интерсовались Яремчуком

Андрей ОгородникНет комментариев
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Роман Яремчук

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук мог оказаться в чемпионате Англии.

Экс-форвард бельгийского “Андерлехта” и киевского “Динамо” Александр Яковенко, сообщил об интересе к молодому нападающему со стороны ряда клубов АПЛ.

Я знаю об интересе к Яремчуку. Несколько клубов из второй десятки АПЛ интересовались нападающим сборной Украины. Если он туда пока не перешел, значит Роман по-другому видит свое будущее, например, хочет сделать переходной шаг, а не сразу перебраться в АПЛ

Ранее сообщалось об интересе к форварду “Гента” со стороны итальянских “Ромы” и “Лацио”.

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Тэги: Александр ЯковенкоГентРоман Яремчук
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