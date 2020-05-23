Клубы второй половины турнирной таблицы АПЛ интерсовались Яремчуком

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук мог оказаться в чемпионате Англии.

Экс-форвард бельгийского “Андерлехта” и киевского “Динамо” Александр Яковенко, сообщил об интересе к молодому нападающему со стороны ряда клубов АПЛ.

Я знаю об интересе к Яремчуку. Несколько клубов из второй десятки АПЛ интересовались нападающим сборной Украины. Если он туда пока не перешел, значит Роман по-другому видит свое будущее, например, хочет сделать переходной шаг, а не сразу перебраться в АПЛ

Ранее сообщалось об интересе к форварду “Гента” со стороны итальянских “Ромы” и “Лацио”.