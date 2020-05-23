Новый сезон в Первой лиге стартует 4 сентября?

Стала известна предварительная дата старта нового сезона чемпионата Украины среди команд Первой лиги.

После того, как голосами большинства клубов Первой лиги были принято решение досрочно завершить сезон, руководство ПФЛ начало изучать варианты для проведения нового сезона. По информации FootBoom, базовой датой начала нового сезона является 4 сентября этого года, при условии стабильной ситуации с коронавирусом.

Сообщается, что столь поздняя дата старта нового сезона обусловлена сроками окончания чемпионата Украины среди команд Премьер лиги, который в лучшем случае закончится в последние недели июля.