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Футбол

Шахтер Вернидуба вышел на третье место в чемпионате Беларуси

Андрей ОгородникНет комментариев
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Юрий Вернидуб

Солигорский “Шахтер”, который в нынешнем сезоне работает под руководством Юрия Вернидуба, после провального старта постепенно набирает обороты.

Вчера, в матче 10 тура чемпионата Беларуси, солигорский “Шахтер” не оставил камня на камне от аутсайдера чемпионата “Белшины”. Забив в ворота последней команды чемпионата четыре безответных гола, подопечные Вернидуба одержали разгромную победу.

Благодаря очередной победе “Шахтер” поднялся на третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера “БАТЭ” составляет четыре очка.

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Тэги: Чемпионат БеларусиШахтер СолигорскЮрий Вернидуб
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