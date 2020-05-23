Шахтер Вернидуба вышел на третье место в чемпионате Беларуси

Солигорский “Шахтер”, который в нынешнем сезоне работает под руководством Юрия Вернидуба, после провального старта постепенно набирает обороты.

Вчера, в матче 10 тура чемпионата Беларуси, солигорский “Шахтер” не оставил камня на камне от аутсайдера чемпионата “Белшины”. Забив в ворота последней команды чемпионата четыре безответных гола, подопечные Вернидуба одержали разгромную победу.

Благодаря очередной победе “Шахтер” поднялся на третье место в турнирной таблице. Отставание от лидера “БАТЭ” составляет четыре очка.