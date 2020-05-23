Тим Халль может покинуть Карпаты

Львовские “Карпаты” в ближайшее время могут потерять ещё одного легионера.

Попрощавшись на днях с Марвином Мартинсом, который досрочно покинул клуб, расторг соглашение по обоюдному согласию, в ближайшее время клуб может покинуть и его соотечественник Тим Халль.

Главный тренер “Карпат” Роман Санжар прокомментировал ситуацию вокруг будущего легионеров в клубе.

Лейоус должен вернуться к концу месяца. По Халлю еще вопрос, пока ничего не могу сказать. По уходу Мартинса уже точно, насколько мне известно.