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Тим Халль может покинуть Карпаты

Андрей ОгородникНет комментариев
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Тим Халль

Львовские “Карпаты” в ближайшее время могут потерять ещё одного легионера.

Попрощавшись на днях с Марвином Мартинсом, который досрочно покинул клуб, расторг соглашение по обоюдному согласию, в ближайшее время клуб может покинуть и его соотечественник Тим Халль.

Главный тренер “Карпат” Роман Санжар прокомментировал ситуацию вокруг будущего легионеров в клубе.

Лейоус должен вернуться к концу месяца. По Халлю еще вопрос, пока ничего не могу сказать. По уходу Мартинса уже точно, насколько мне известно. 

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Тэги: КарпатыМарвин МартинсТим Халль
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