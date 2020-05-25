Игуаин может вернуться в Аргентину

Один из лучших форвардов последнего десятилетия Гонсало Игуаина может покинуть туринский “Ювентус”.

Как уже сообщалось ранее, после того, как аргентинский форвард не успел вовремя вернуться в расположение клуба после карантина, между ним и руководством “Старой Синьоры” возник конфликт.

Ситуацией намерен воспользоваться гранд аргентинского футбола “Ривер Плейт”, который желает подписать форварда в свои ряды. В ближайшее время “миллионеры” намерены договорится с игроком по контракту, после чего вступят в переговорный процесс с “Ювентусом”. Туринский гранд оценивает 32-летнего нападающего в 17 миллионов евро.