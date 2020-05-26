“Боруссия” Д – “Бавария”: превью, трансляция и прогноз главного поединка мая

Во вторник глаза практически всех футбольных болельщиков будут направлены на Signal Iduna Park, где состоится 102-я лиговая Der Klassiker в рамках 28-го тура Бундеслиги. В поединке лидеров чемпионата Германии сыграют “Боруссия” Дортмунд и мюнхенская “Баварии”. Это самый ожидаемый матч для футбольных болельщиков в мае, ведь после долгого периода без футбола нас ждет настоящее противостояние топовых европейских клубов.

Противостояние во вторник имеет решающее значение в борьбе за звание чемпиона Германии в этом сезоне. За семь туров до конца чемпиона “Бавария” находится в лучшем положении, лидируя в лиге с преимуществом в четыре очка над “Боруссией” в Дортмунде.

Победа “Баварии” в Дортмунде будет практически окончанием борьбы за титул, потому что команда Ханси Флика вряд ли не позволит себе упустить преимущество в семь очков в последних шести встречах. Игроки “Боруссии” знают, что у них впереди самая важная встреча в этом сезоне, и чтобы сохранить свои мечты о чемпионстве, они не могут позволить себе проиграть. Нас ждет море эмоций.

Последние результаты

Обе команды подходят к встрече в весьма хорошем состоянии. Первые две встречи после возобновления сезона клубы выиграли без особых проблем. “Боруссия” сначала эффективно обыграла в дерби “Шальке-04” со счетом 4:0, а в субботу снова взяла три очка в Вольфсбурге (2:0). В свою очередь, игроки “Баварии”, после гостевой победы 2:0 над “Юнион Берлин”, сумели обыграть “Айнтрахт Франкфурт” (5:2) на своем собственном стадионе.

В настоящее время “Боруссия” Дортмунд и “Бавария” могут похвастаться серией из шести побед подряд. Баварцы также не проиграли ни одного из последних 13 матчей в Бундеслиге, в то время как “Боруссия” может похвастаться тем, что является единственной командой, которая не потерпела поражение дома в этом сезоне. У кого продлится серия или возможно будет ничья и две серии продлятся увидим уже сегодня.

История противостояний

Во вторник команды сыграют в 102 раз в рамках Бундеслиги. Баланс этих матчей очень благоприятен для “Баварии”, которая одержала победу в 47 поединках, у “Боруссии” 25 викторий в Der Klassiker. Гораздо интереснее, однако, новейшая история противостояний между этими командами.

В последние годы баварцы играли намного лучше своего соперника в очном противостоянии. Из последних пятнадцати матчей “Боруссия” выиграла всего три раза. “Бавария” добилась девяти побед за это время, но следует подчеркнуть, что команда из Мюнхена очень успешно играла перед своими болельщиками, они выиграл последние шесть матчей с “Боруссией” на своем стадионе. В последние годы “Шмели” ничего не могли противопоставить сопернику в Мюнхене.

В Дортмунде картина уже другая. Последняя встреча на Signal Iduna Park, сыгранная в ноябре 2018 года, завершилась победой “Боруссии” со счетом 3:2. Сейчас болельщики дортмундской команды наверняка не будут возражать, если этот результат повторится.

Игроки “Боруссии” во вторник вечером также захотят отомстить за первую встречу в текущему сезоне, в которой “Бавария” на Allianz Arena одержала победу 4:0. Роберт Левандовски (дважды), Серж Гнабри и Матс Хаммелс (свои ворота) отличились в той встрече.

Кадровая ситуация

“Боруссия” не сможет рассчитывать на травмированных Нико Шульца, Дан-Акселя Загаду и Марко Рейса. Хорошей новостью для болельщиков “Боруссии” является готовность сыграть Матса Хаммелса, который пожаловался на проблемы с ахилловым сухожилием после последнего матча лиги. Аксель Витсель, вероятно, также сможет помочь команде. Он уже вернулся к тренировкам с командой.

“Бавария” не сможет рассчитывать на Филиппа Коутиньо, Корентина Толиссо и Никласа Сюле. Есть много признаков того, что Тьяго Алькантара, который не принимал участия в тренировках в понедельник, также не сможет выйти на поле.

Ориентировочные составы

“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Хуммельс, Аканджи – Хакими, Дауд, Дилэйни, Геррейру – Брандт, Азар – Холанд

“Бавария”: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Гнабри, Мюллер, Коман – Левандовски

Мнение букмекеров

Победу “Боруссии” – 3.78

Ничья – 4.4

Победа “Баварии” – 1.95

Трансляция

Топовое противостояние между “Боруссией” Дортмунд и “Бавария Мюнхен” будет транслироваться в прямом эфире на канале Футбол -1. Также трансляция будет доступна для подписчиков платформы Megogo. Начало поединка в 19:30.

Прогноз

Ничья 1-1