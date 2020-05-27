Агент Артура отверг предложение Ювентуса. Игрок остается в Барселоне

Сага с переходом полузащитника каталонской “Барселоны” Артура в туринский “Ювентус” закончилась, так толком и не начавшись.

Как сообщает Mundo Deportivo, прошлым воскресеньем отец Артура, который является его же агентом, имел беседу со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, в ходе которой сообщил о нежелании сына переходить в состав “Старой Синьоры”.

Также в понедельник состоялась встреча агента Артура со спортивным директором “Барселоны” Эриком Абидалем, в ходе которой стороны расставили все точки над Ё. Как минимум следующий сезон Артур также проведет в “Барселоне”, где попытается стать важным игроком стартового состава.