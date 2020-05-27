Ньюкасл начал переговоры с Коутинью

Одним из первых приобретений английского “Ньюкасла” может стать полузащитник каталонской “Барселоны” Коутиньо.

Как сообщает El Mundo Deportivo, руководство английского клуба уже контактировало с окружением игрока. Никакой конкретики пока нет, но “Ньюкасл” в будущем рассматривает полноценный трансфер бразильца.

Напомним, прошлый сезоне Коутиньо провел в составе мюнхенской “Баварии” за которую играл на правах аренды. Несмотря на хорошую игру немецкий гранд не стал активировать опцию приобретения игрока по окончанию арендного соглашения.