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Футбол

Ньюкасл начал переговоры с Коутинью

Андрей ОгородникНет комментариев
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Фелипе Коутиньо

Одним из первых приобретений английского “Ньюкасла” может стать полузащитник каталонской “Барселоны” Коутиньо.

Как сообщает El Mundo Deportivo, руководство английского клуба уже контактировало с окружением игрока. Никакой конкретики пока нет, но “Ньюкасл” в будущем рассматривает полноценный трансфер бразильца.

Напомним, прошлый сезоне Коутиньо провел в составе мюнхенской “Баварии” за которую играл на правах аренды. Несмотря на хорошую игру немецкий гранд не стал активировать опцию приобретения игрока по окончанию арендного соглашения.

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Тэги: БарселонаНьюкаслФелипе Коутиньо
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