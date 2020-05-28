Цитаїшвілі: Показал все, что умею

Талант “Динамо” Георгий Цитаїшвілі рассказал о физических кондициях перед возобновлением сезона. Сообщает сайт EURO.com.ua

– Гио, сегодня тебе удалось отличиться двумя забитыми мячами. Оцени уровень исполнительского мастерства у себя и всей команды на данном этапе.

– Не сказал бы, что мы готовы на 100 процентов, но у нас еще есть время, чтобы подготовиться к игре с “Шахтером”. Мы рассчитывали, что матч будет 6 июня, но сложилось иначе, так что мы готовимся. Проведенные на поле 30 минут не ощущались, все было нормально. Думаю, и 90 минут не почувствуем, нас подготовили хорошо. А что касается моего мастерства, то что я умею, то и показал. Может, иногда мне не хватало времени, иногда не получалось. Возможно, сегодня был мой день и все удалось.

– Прошлую игру ты пропустил из-за повреждения, как чувствуешь себя сейчас?

– Мы рассчитывали, что я дольше буду проходить лечение, потому что я даже не мог развернуться. Но к тренировочному процессу вернулся вчера, а сегодня сыграл. Пропустил шесть дней.

– Прошлый матч ты смотрел с трибуны, а сейчас уже играл сам. Насколько команда прибавляет от игры к игре?

– Конечно, мы уже лучше себя чувствуем физически, и думаю, к матчу с “Шахтером” все будет отлично.

Я думаю, когда терпишь и работаешь, в игре это видно. Бог дает тебе фарт, и у тебя все получается. Мы готовились, и, думаю, вернули кондиции. Матч без болельщиков? Не так удобно, конечно, но привыкаешь потихоньку. Но лучше с болельщиками, – заявил Цитаїшвілі.

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