Четверг, 28 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболИнтер нацелился на форварда Герты
Футбол

Интер нацелился на форварда Герты

Андрей ОгородникНет комментариев
Добавлено
DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. Mandatory Credit: Photo by Stuart Franklin/POOL/EPA-EFE/Shutterstock (10655597bw) Matheus Santos Carneiro Da Cunha (C) of Hertha Berlin celebrates with teammates after scoring his team third goal during the German Bundesliga soccer match between Hertha BSC and 1. FC Union Berlin at Olympiastadion in Berlin, Germany, 22 May 2020. The Bundesliga and Second Bundesliga is the first professional league to resume the season after the nationwide lockdown due to the ongoing Coronavirus (COVID-19) pandemic. All matches until the end of the season will be played behind closed doors. Hertha BSC vs 1. FC Union Berlin, Germany - 22 May 2020

Успешная игра молодого бразильского нападающего Матеуса Куньи не осталась без внимания со стороны скаутов миланского “Интера”.

Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, после двух лет наблюдения миланский “Интер” готов вступить в переговорный процесс по 21-летнему нападающему берлинского клуба.

Напомним, Матеус Кунья перешел в “Герту” из “Лейпцига” этой зимой, в семи матчах за столичный клуб игрок забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Ранее футболист успел поиграть в составе швейцарского “Сьона”.

загрузка...
Тэги: ГертаИнтерМатеус Кунья
Написать комментарий

Добавить комментарий

семнадцать + 16 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Флорантен Погба
Брат Погба подписал контракт с Сошо

Гарет Бейл
Бейл останется в Реале на следующий сезон

Смалийчук
Смалийчук готовит реформы в Карпатах

Михайличенко высказал претензии относительно рестарта УПЛ

Владимир Костевич
Бутко и Костевич в составе Леха вышли в полуфинал Кубка Польши

Закрыть