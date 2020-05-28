Интер нацелился на форварда Герты

Успешная игра молодого бразильского нападающего Матеуса Куньи не осталась без внимания со стороны скаутов миланского “Интера”.

Как сообщает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио, после двух лет наблюдения миланский “Интер” готов вступить в переговорный процесс по 21-летнему нападающему берлинского клуба.

Напомним, Матеус Кунья перешел в “Герту” из “Лейпцига” этой зимой, в семи матчах за столичный клуб игрок забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Ранее футболист успел поиграть в составе швейцарского “Сьона”.