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Футбол

Число запасных на матчах УПЛ выросло до девяти игроков

Андрей ОгородникНет комментариев
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Сегодня на заседании исполкома УАФ было принято решение расширить число основной заявки на матчи чемпионата Украины среди команд Премьер лиги на два игрока.

Теперь, вместо семи игроков, который входили в число запасных футболистов, на скамье могут присутствовать девять исполнителей. Это обусловлено карантином стране и паузой, из-за которой игроки были вне игры более двух месяцев. Данная норма будет действовать до конца нынешнего сезона.

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Ранее сообщалось, что до конца чемпионата Украины могут разрешить делать пять замен на матч.

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Тэги: карантинрегламентУАФ
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