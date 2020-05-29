Число запасных на матчах УПЛ выросло до девяти игроков

Сегодня на заседании исполкома УАФ было принято решение расширить число основной заявки на матчи чемпионата Украины среди команд Премьер лиги на два игрока.

Теперь, вместо семи игроков, который входили в число запасных футболистов, на скамье могут присутствовать девять исполнителей. Это обусловлено карантином стране и паузой, из-за которой игроки были вне игры более двух месяцев. Данная норма будет действовать до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что до конца чемпионата Украины могут разрешить делать пять замен на матч.