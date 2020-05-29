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Футбол

Экс-сборник Италии поднял Супрягу к небесам

Евгений НикитюкНет комментариев
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Форвард “Динамо” Владислав Супряга, который играет в аренде за “Днепр-1”, является одним из десяти самых перспективных талантов мира. Сообщает сайт EURO.com.ua

Так считает бывший защитник “Интера” и сборной Италии Даниэле Адани.

“Можно вспомнить времена, когда мы говорили о Шевченко. Супряга – это нападающий 2000 года рождения, очень силен и способен стать игроком высокого уровня. Он из киевского “Динамо”, но находится в аренде в “Днепре-1″. На его счету уже 9 голов в 18 матчах УПЛ”, – объяснил свой выбор эксперт.

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Источник: sportanalytic.com
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