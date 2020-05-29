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Футбол

Эксперт: Цітаїшвілі достоин играть в старте “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
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Известный украинский комментатор Александр Золотогорский поделился собственным прогнозом на матч 24 тура УПЛ “Шахтер” – “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Классическое этот раз будет не таким праздничным, как всегда! На пустом НСК “Олимпийском” без особой турнирной мотивации от “Шахтера”.

Но когда дончане играют против “Динамо”, мотивация всегда найдется: не турнирная, так дело принципа. И по мотивам контрольных матчей “Шахтер” выглядит сильнее и увереннее.

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“Динамо”, скорее всего, будет играть без Цыганкова – он только должен начать беговую работу, и это большая проблема. Зато, в последнем контрольном матче против “Олимпика” Цитаїшвілі показал, что достоин игры в старте. Интересно, доверится ему Михайличенко.

Не надо списывать “Динамо” со счетов, но поскольку “Шахтер” выглядит явным фаворитом, попробую сделать осторожный прогноз на карантинное классическое: “Шахтер” не проиграет и тотал меньше 3.5″ за 1.7″, – считает Золотогорский.

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Напомним, игра “Шахтер” – “Динамо” запланирована на 31 мая. Начало в 17:00.

Источник: sportanalytic.com
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