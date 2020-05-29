Крузейро начал отдавать долги Заре по Виллиану Гомесу

Луганская “Заря” получила первый транш от гранда бразильского футбола “Крузейро” за бывшего игрока харьковского “Металлиста” Виллиана Гомеса.

Как сообщает Globo, бразильский клуб заплатил “Заре” 645 тысяч евро. “Крузейро” остается должен украинскому клубу 1,17 млн евро, но по этой сумме юристы бразильцев подали апелляцию.

Напомним, что Виллиан Гомес никогда не играл за “Зарю”, а выступал за “Металлист”. Во время побега бывшего владельца харьковчан из Украины, он передал права на игрока, который был в аренде в “Крузейро” “Заре”. Таким образом и задолженность по игру досталась лугачанам.