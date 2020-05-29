Ливерпуль готов закрыть сделку по Вернеру

Форвард «РБ Лейцпиг» Тимо Вернер в недалеком будущем может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает журналист Николо Скиры, немецкий футболист хочет выступать только в футболке «Ливерпуль». Команда, в свою очередь, намерена завершить сделку в ближайшие несколько дней.

Отмечается, что Вернер уже провел беседу с наставником «Красных» Юргеном Клоппом.

Напомним, в текущем сезоне Вернер сыграл 28 матчей за «РБ Лейпциг» в Бундеслиге, в которых забил 24 мяча и сделал 7 голевых передач.