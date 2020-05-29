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Футбол

Ливерпуль готов закрыть сделку по Вернеру

Сергей СумскойНет комментариев
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Форвард «РБ Лейцпиг» Тимо Вернер в недалеком будущем может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Как сообщает журналист Николо Скиры, немецкий футболист хочет выступать только в футболке «Ливерпуль». Команда, в свою очередь, намерена завершить сделку в ближайшие несколько дней.

Отмечается, что Вернер уже провел беседу с наставником «Красных» Юргеном Клоппом.

Напомним, в текущем сезоне Вернер сыграл 28 матчей за «РБ Лейпциг» в Бундеслиге, в которых забил 24 мяча и сделал 7 голевых передач.

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Тэги: ЛиверпульТимо Вернер
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