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Пьетро Пеллегри может стать игроком МЮ

Андрей ОгородникНет комментариев
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Пьетро Пеллегри

Юный итальянский нападающий французского “Монако” Пьетро Пеллегри может сменить клубную прописку.

По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, большой интерес в услугах 19-летнего форварда проявляет английский “Манчестер Юнайтед”. Скауты “красных дьяволов” вели наблюдение за игроком, ещё в период его выступлений за “Дженоа”, но тогда клуб проиграл конкуренцию “Монако”. Следующую попытку “МЮ” предпримет летом.

Отметим, несмотря на то, что в свое время за 16-летнего Пеллегри “Монако” заплатил 30 миллионов евро, стать полноценной заменой Мбаппе, как планировалось, игроку не удалось. За три года он сыграл в шести матчах и забил один гол.

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Тэги: МонакоМЮПьетро Пеллегри
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