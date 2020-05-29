Пьетро Пеллегри может стать игроком МЮ

Юный итальянский нападающий французского “Монако” Пьетро Пеллегри может сменить клубную прописку.

По информации известного журналиста Джанлуки Ди Марцио, большой интерес в услугах 19-летнего форварда проявляет английский “Манчестер Юнайтед”. Скауты “красных дьяволов” вели наблюдение за игроком, ещё в период его выступлений за “Дженоа”, но тогда клуб проиграл конкуренцию “Монако”. Следующую попытку “МЮ” предпримет летом.

Отметим, несмотря на то, что в свое время за 16-летнего Пеллегри “Монако” заплатил 30 миллионов евро, стать полноценной заменой Мбаппе, как планировалось, игроку не удалось. За три года он сыграл в шести матчах и забил один гол.