Суббота, 30 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболИгрок “Шахтера”: Мы в равных условиях с “Динамо”
Футбол

Игрок “Шахтера”: Мы в равных условиях с “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Защитник “Шахтера” Николай Матвиенко поделился ожиданиями от поединка 24 тура УПЛ против “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Получил небольшое повреждения в товарищеском матче с “Оболонью”. Обследовали, слава Богу, все обошлось, тренируюсь уже в общей группе. Кондиции еще не стопроцентные, но мы продолжаем набирать форму, готовимся к встрече с “Динамо”.

Думаю, с киевлянами мы в равных условиях, поэтому скоро узнаем, кто готов лучше. На отрыв в турнирной таблице не обращаем внимания, будем в каждом матче играть только на победу”, – сказал Матвиенко.

Читайте также:  Ведущий защитник Шахтера восстановится к матчу с Динамо?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Цель “Шахтера” не достанется никому.

Добавим, поединок “Шахтер” – “Динамо” запланировано на 31 мая. Начало в 17:00.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

3 + 6 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Официально. Двое помощников Реброва пролонгировали контракты с “Ференцварошом”

Вукоевича оправдали по делу о домашнем насилии

Ливерпуль готов закрыть сделку по Вернеру

Андрей Лунин: Была немного странная ситуация в Реале

Манчестер Сити намерен подписать игрока на место Зинченко

Закрыть