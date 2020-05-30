Игрок “Шахтера”: Мы в равных условиях с “Динамо”

Защитник “Шахтера” Николай Матвиенко поделился ожиданиями от поединка 24 тура УПЛ против “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Получил небольшое повреждения в товарищеском матче с “Оболонью”. Обследовали, слава Богу, все обошлось, тренируюсь уже в общей группе. Кондиции еще не стопроцентные, но мы продолжаем набирать форму, готовимся к встрече с “Динамо”.

Думаю, с киевлянами мы в равных условиях, поэтому скоро узнаем, кто готов лучше. На отрыв в турнирной таблице не обращаем внимания, будем в каждом матче играть только на победу”, – сказал Матвиенко.

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Добавим, поединок “Шахтер” – “Динамо” запланировано на 31 мая. Начало в 17:00.