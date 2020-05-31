Худжамов: Мы не увидим классного футбола в матче “Шахтер” – “Динамо”

Бывший голкипер “Мариуполя” Рустам Худжамов не ожидает зрелищной игры в матче 24 тура УПЛ между “Шахтером” и “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Хочется увидеть яркий футбол, от которого будут мурашки бегать по коже. Но я понимаю, что двухмесячная отсутствие игровой практики оставит свой отпечаток. Пока классного футбола, мне кажется, мы не увидим.

Считаю, что гандикап в турнирной таблице позволит “Шахтеру” играть спокойно даже после такого перерыва”, – сказал Худжамов.

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Напомним, “Шахтер” и “Динамо” сыграют сегодня в Киеве. Начало в 17:00.