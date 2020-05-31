Воскресенье, 31 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболХуджамов: Мы не увидим классного футбола в матче “Шахтер” – “Динамо”
Футбол

Худжамов: Мы не увидим классного футбола в матче “Шахтер” – “Динамо”

Евгений НикитюкНет комментариев
Добавлено

Бывший голкипер “Мариуполя” Рустам Худжамов не ожидает зрелищной игры в матче 24 тура УПЛ между “Шахтером” и “Динамо”. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Хочется увидеть яркий футбол, от которого будут мурашки бегать по коже. Но я понимаю, что двухмесячная отсутствие игровой практики оставит свой отпечаток. Пока классного футбола, мне кажется, мы не увидим.

Считаю, что гандикап в турнирной таблице позволит “Шахтеру” играть спокойно даже после такого перерыва”, – сказал Худжамов.

Читайте также:  Ракицкого поддержал экс-партнер по "Шахтеру"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Шахтер” – “Динамо”. Анонс, судья, трансляция.

Напомним, “Шахтер” и “Динамо” сыграют сегодня в Киеве. Начало в 17:00.

Источник: sportanalytic.com
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

20 − восемь =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Андрей Запорожан
Андрей Запорожан войдет в тренерский штаб Александрии

Ханс-Дитер Флик
Флик установил рекорд по количеству побед Баварии в первых 25 матчах с момента участия клуба в Бундеслиге

Манучар Маркошвили
Экс-звезда БК Киев получил должность в Грузии

Михаил Калугин
Калугин покинул одесский Черноморец

Владислав Супряга
Михайленко объяснил причины отсутствия Супряги в матче против Олимпика

Закрыть